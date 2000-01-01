Rapina tre coetanei nel centro di Torino, arrestato sedicenne

Un ragazzo di sedici anni è stato arrestato dai carabinieri per una rapina avvenuta nella notte del 30 novembre in piazza Vittorio Veneto, a Torino. Secondo quanto ricostruito, il giovane, intorno alle 3.30, aveva avvicinato tre ragazzi, all'uscita di un locale della movida, chiedendo il loro contatto Instagram, per poi minacciarli con un coltello a serramanico per ottenere del denaro. Le vittime gli avevano consegnato 30 euro per paura che la situazione degenerasse. Il giovane rapinatore era poi fuggito. Un amico del gruppo aveva chiesto aiuto a una pattuglia dei carabinieri della Compagnia San Carlo. I militari avevano inseguito il sedicenne, che durante la fuga aveva tentato di liberarsi dell'arma gettandola sotto un'auto, ma era stato bloccato poco dopo. Il coltello era stato recuperato. Il ragazzo, residente a Torino, era già sottoposto alla misura della messa alla prova concessa dal tribunale per i minorenni per reati contro la persona e il patrimonio. L'arresto è stato convalidato e il minore trasferito in una comunità.