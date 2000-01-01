Fondazione Crt: 1,5 milioni per salvaguardia territorio nei piccoli comuni

Ammonta a 1,5 milioni di euro l'investimento della Fondazione Crt destinato a 79 nuovi cantieri dedicati alla salvaguardia del territorio nei comuni sotto i 3.000 abitanti di Piemonte e Valle d'Aosta. Gli interventi includono opere di messa in sicurezza e mitigazione dei rischi naturali, dalla gestione delle alluvioni al contenimento delle frane, oltre a lavori di regimazione e ripristino degli alvei dei torrenti, consolidamento dei versanti e iniziative di prevenzione degli incendi. Il bando 2025 'Protezione Civile Piccoli Comuni - Cantieri per l'Ambiente e il Territorio', di cui sono stati pubblicati on line gli esiti, sostiene anche progetti per la tutela e la gestione delle risorse idriche, come sistemi di raccolta e accumulo dell'acqua utili ad affrontare periodi di siccità prolungata. "Questi cantieri - sottolinea Anna Maria Poggi, presidente della Fondazione CRT - confermano il nostro impegno nel contribuire alla costruzione di una rete di protezione capace di affrontare le sfide, sempre più urgenti, poste dal cambiamento climatico". Per la presidente Poggi "la sicurezza del territorio è una priorità strategica che parte dalle realtà più piccole e richiede la collaborazione di istituzioni pubbliche e private. La crescente frequenza di eventi climatici estremi ha reso ancora più evidente la necessità di passare da una logica emergenziale a una vera cultura della prevenzione". La maggior parte dei comuni finanziati si trova in aree a elevato rischio idrogeologico, confermando la pertinenza del bando nel sostenere le comunità più esposte. Un quadro che trova riscontro nei dati ISPRA: le aree alpine e prealpine delle province di Torino, Cuneo, Verbano-Cusio-Ossola e Biella registrano i livelli più alti di pericolosità da frana, soprattutto nelle zone montane e collinari, mentre il rischio idraulico risulta più marcato lungo i principali assi fluviali - Po, Tanaro, Dora Baltea, Sesia - e nelle aree di fondovalle e pianura, in particolare nelle province di Alessandria, Vercelli e Novara. Con l'edizione 2025, il progetto Protezione Civile Piccoli Comuni ha totalizzato 1.651 interventi realizzati dal 2004, per un investimento complessivo di quasi 19 milioni di euro.