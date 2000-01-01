Calcio: Torino; ribaltone in società, esonerato Vagnati, ritorna Petrachi

13:37 Mercoledì 10 Dicembre 2025

E' stato ufficializzato un ribaltone societario alla guida del Torino. "Il Torino Football Club comunica l'esonero, con effetto immediato, di Davide Vagnati dall'incarico di direttore sportivo e responsabile dell'area tecnica del club" si legge in una nota ufficiale diramata dalla società granata. "La direzione tecnico-sportiva è stata nuovamente affidata a Gianluca Petrachi, già direttore sportivo del Torino con una lunga permanenza dal 2010 al 2019. Tutta la società riaccoglie Gianluca Petrachi con un caloroso abbraccio: bentornato a Torino, Sempre Forza Toro" precisa il club nella stessa comunicazione.

