Calcio: Torino; ribaltone in società, esonerato Vagnati, ritorna Petrachi
E' stato ufficializzato un ribaltone societario alla guida del Torino. "Il Torino Football Club comunica l'esonero, con effetto immediato, di Davide Vagnati dall'incarico di direttore sportivo e responsabile dell'area tecnica del club" si legge in una nota ufficiale diramata dalla società granata. "La direzione tecnico-sportiva è stata nuovamente affidata a Gianluca Petrachi, già direttore sportivo del Torino con una lunga permanenza dal 2010 al 2019. Tutta la società riaccoglie Gianluca Petrachi con un caloroso abbraccio: bentornato a Torino, Sempre Forza Toro" precisa il club nella stessa comunicazione.