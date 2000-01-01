Peggiora qualità dell'aria a Torino, domani scatta il semaforo rosso antismog
Peggiora ulteriormente la qualità dell'aria a Torino dove domani il semaforo antismog passa al rosso. Il prossimo giorno di controllo dei dati, venerdì, le limitazione del traffico saranno però sospese dal momento che è previsto lo sciopero dei mezzi pubblici. Il passaggio al livello 2 scatta in base ai dati previsionali forniti oggi da Arpa Piemonte che evidenziano il superamento del valore di 75 mcg/mc di concentrazione media giornaliera di PM10 nell'aria per tre giorni consecutivi. Oltre alle limitazioni strutturali in vigore, continua dunque il blocco dei veicoli diesel adibiti al trasporto persone e al trasporto merci, con omologazione fino a Euro 5, tutti i giorni dalle 8 alle 19. Eventuali variazioni del semaforo antismog in vigore, con le relative misure di limitazione del traffico, vengono comunicate il lunedì, mercoledì e venerdì, giorni di controllo sui dati previsionali di PM10, ed entrano in vigore il giorno successivo.