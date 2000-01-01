ECONOMIA DOMESTICA

Italdesign, arrivano gli indiani

Dopo quindici anni nell’orbita Volkswagen, Audi cede la maggioranza alla multinazionale americana Ust (con capitale indiano) ma Lamborghini resta azionista della società fondata a Moncalieri da Giorgetto Giugiaro. Software e ingegneria nella nuova mission

Audi alleggerisce il portafoglio e passa la mano su uno dei gioielli più iconici del made in Italy automobilistico. Italdesign, la creatura di Giorgetto Giugiaro che da Moncalieri (Torino) ha disegnato mezzo mondo su quattro ruote, cambia azionista di riferimento: la maggioranza va alla multinazionale Ust, gruppo statunitense a capitale indiano specializzato in trasformazione tecnologica, intelligenza artificiale, design e ingegneria avanzata. L’operazione – si legge sul sito della società – non ha un prezzo ufficiale e resta appesa alle consuete autorizzazioni regolamentari.

Un passaggio di consegne che non è un’uscita di scena totale da parte dei tedeschi. Automobili Lamborghini, controllata Audi, manterrà una quota significativa nella società torinese, mentre Audi resterà partner strategico e cliente di lungo periodo. Insomma, niente strappi traumatici: più che un addio, una riorganizzazione degli equilibri.

Il via libera dai vertici

A mettere il sigillo politico-industriale sull’operazione è Geoffrey Bouquot, cto di Audi e membro del Consiglio di amministrazione per lo Sviluppo Tecnico. Parole pesate, da manuale ma non di circostanza: «Da molti anni Italdesign è un partner prezioso nella nostra rete di sviluppo, con competenze che spaziano dal design al prototipo e allo sviluppo di serie. Siamo certi che la nostra collaborazione continuerà a generare successo e risultati solidi sotto la nuova struttura proprietaria. Ust è il partner ideale per rafforzare le solide basi di Italdesign e aprire nuove opportunità di mercato».

Tradotto: Audi fa un passo indietro sulla carta, ma resta nella partita. E soprattutto non rinuncia a un centro di competenze che ha accompagnato il gruppo – Volkswagen compresa – in mezzo secolo di progetti, modelli e sperimentazioni.

Ust entra a Moncalieri

Per Ust l’acquisizione è molto più di un investimento finanziario. «Italdesign ha plasmato il modo in cui il mondo vive la mobilità e la sua eredità di eccellenza nel design ha un impatto globale», sottolinea il ceo Krishna Sudheendra. «Siamo grati per la fiducia riposta in noi mentre iniziamo questo nuovo capitolo insieme. Il nostro ruolo è sostenere la visione di Italdesign, onorarne l’eredità e portare nuove capacità che aiutino il team a crescere ulteriormente».

Dietro le formule, c’è la strategia: integrare il Dna stilistico e ingegneristico italiano con il peso tecnologico di un gruppo che opera in oltre 30 Paesi e che ha fatto dell’intelligenza artificiale, dei sistemi embedded e dei software-defined vehicles la propria bandiera. Gli aspetti legali del deal sono stati seguiti dallo studio Baker McKenzie, dettaglio che dice molto sulla complessità dell’operazione.

Una piattaforma globale

La nuova Italdesign sarà chiamata a giocare una partita più ampia. L’obiettivo, spiega una nota di Audi, è costruire un’offerta che copra l’intero ciclo di sviluppo: dall’ideazione al design, dai prototipi ai sistemi hardware e software, fino ai processi produttivi. Un salto di scala che guarda oltre l’automotive stretto e punta ai settori industriali ad alta tecnologia.

È qui che entra in gioco Antonio Casu, ceo di Italdesign Giugiaro, che non nasconde l’ambizione: «Questa partnership porterà benefici a tutte le parti coinvolte. Consentirà a Italdesign di accelerare l’espansione del proprio portafoglio di servizi in nuovi mercati e di ottenere una penetrazione più profonda a livello internazionale. Puntiamo a diventare il primo integratore globale hardware e software, sia nel settore automobilistico sia in altri comparti industriali ad alta tecnologia».

Sulla stessa linea Gilroy Mathew, chief operating officer di Ust: «Siamo pronti a guidare il futuro dell’innovazione automobilistica. Insieme collaboreremo con gli oem globali (i grandi produttori internazionali, ndr) per accelerare la loro evoluzione nell’era dei veicoli definiti dal software», tra design di nuova generazione, simulazioni, elettronica di bordo, connettività, Adas e iper-personalizzazione.

Continuità garantita, dita incrociate

La presenza di Audi come partner stabile serve a rassicurare clienti e addetti ai lavori: Italdesign non perde il legame con quel perimetro industriale che nel 2010 l’aveva portata sotto l’ombrello Volkswagen. Oggi, però, la rotta cambia. Meno dipendenza da un singolo gruppo automotive, più respiro globale e tecnologico.

Il contesto resta quello di un colosso, Audi Group, che pur ammaccato continua a macinare numeri: marchi come Audi, Bentley, Lamborghini e Ducati, 22 stabilimenti in 13 Paesi, presenza in oltre 100 mercati, più di 88mila dipendenti al 31 dicembre 2024, di cui oltre 55mila in Germania.

Dentro questo scacchiere, Italdesign si prepara a una nuova stagione. Con un azionista americano-indiano, un cuore traballante piemontese e la promessa di restare – anche nel mondo dei veicoli definiti dal software – uno dei nomi che contano davvero.