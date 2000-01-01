Regioni Ue: Cirio, strategie territoriali per plasmare il futuro dell'Ia in Europa

"Servono strategie territoriali per plasmare il futuro dell'Ia in Europa in settori chiave come la sanità, i trasporti e l'energia": così il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio - presidente della commissione Politica economica del CdR, il Comitato europeo delle Regioni, e presidente della delegazione italiana al CdR - relatore del parere sul Piano d'azione europeo per l'intelligenza artificiale, adottato oggi all'unanimità dal Comitato europeo delle Regioni. "L'Europa - ha detto Cirio - deve accelerare la creazione di un ecosistema di Ia dinamico e innovativo per garantire la nostra futura indipendenza e autonomia strategica. Come leader locali e regionali, invitiamo l'Ue a investire in un ecosistema di Ia sovrano e resiliente, a ridurre la dipendenza dalle tecnologie di paesi terzi e a rafforzare la sovranità industriale e digitale dell'Europa. Ciò include la creazione di fabbriche di Ia, laboratori di dati e gigafactory in tutte le Regioni dell'Ue, sostenuti da orientamenti chiari, maggiori investimenti nelle competenze e modelli di finanziamento aggiornati per prevenire i divari digitali". "Le Regioni e le Città - ha rimarcato - svolgono un ruolo chiave nella diffusione dell'Ia per i servizi essenziali, dall'assistenza sanitaria e dalla mobilità all'efficienza energetica e alla gestione urbana, attraverso strategie territoriali. Ad esempio, i software basati sull'Ia e gli strumenti di gestione dell'affluenza hanno già ridotto i tempi di attesa del pronto soccorso di oltre il 55%".