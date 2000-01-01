La Cisl in piazza a Roma il 13 dicembre

Migliorare la manovra, costruire un Patto": è questo il titolo della manifestazione nazionale che la Cisl terrà sabato 13 dicembre, a Roma, in piazza Santi Apostoli, a partire dalle ore 9.30, all'interno del "Cammino della Responsabilità ", la campagna di mobilitazione con cui la confederazione di via Po ha attraversato in queste settimane tutto il Paese per sostenere le richieste di modifica alla legge di bilancio e costruire un nuovo "Patto Sociale" su lavoro, crescita e coesione. All'iniziativa nazionale del sindacato di via Po, che sarà conclusa dalla leader Daniela Fumarola, parteciperanno numerose delegazioni di lavoratori, pensionati, delegati, quadri e dirigenti delle federazioni, delle regioni e dei territori. Da Piazza Santi Apostoli la Cisl ribadirà l'esigenza di un confronto costruttivo con il governo e le altre parti sociali per definire una strategia di corresponsabilità e di obiettivi condivisi, anche in vista della fase conclusiva del Pnrr nel 2026, per affrontare i problemi del Paese e governare le trasformazioni del lavoro, dell'economia e delle politiche industriali. "La nostra sarà una piazza di proposta e non di protesta. I tempi sono maturi per stringere un nuovo Patto Sociale con l'obiettivo di dare una prospettiva, un modello di sviluppo e un'idea di futuro all'Italia, ma anche al Piemonte. Nella nostra regione, il nuovo patto sociale deve coinvolgere il mondo del lavoro, delle imprese e delle istituzioni. La Giunta regionale deve aprire un tavolo permanente sulla crescita e lo sviluppo, coinvolgendo tutti gli attori sociali ed economici piemontesi. C'è bisogno di una politica industriale che non lasci indietro nessuno, che investa sulle vocazioni territoriali, sulla formazione e che sostenga con convinzione nuovi progetti di sviluppo" spiega il segretario generale della Cisl Piemonte, Luca Caretti.