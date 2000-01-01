Decalogo su benessere digitale per scuole superiori

La Città metropolitana di Torino - in collaborazione con Patti Digitali, la realtà che riunisce il Centro di Ricerca Benessere Digitale dell'Università di Milano-Bicocca e le associazioni attive nel campo dell'educazione consapevole all'uso dei media Mec (Media Educazione Comunità) e Aiart (Associazione cittadini mediali) Piemonte - lancia il Decalogo di buone pratiche per il benessere digitale rivolto alle scuole secondarie di secondo grado. Analogamente a quello già esistente per il primo ciclo, il Decalogo fornisce linee guida per "un uso consapevole, protetto ed etico delle tecnologie in ambito scolastico". Il progetto sarà illustrato in un incontro rivolto ai dirigenti scolastici degli istituti superiori il 15 dicembre presso la sede della Città metropolitana di Corso Inghilterra a Torino. "Con un decreto formale - spiega la consigliera di Città metropolitana delegata all'Istruzione, Caterina Greco - ci assumiamo la responsabilità di lanciare e diffondere il Decalogo sul Benessere Digitale in tutte le scuole secondarie di secondo grado del nostro territorio. Non si tratta solo di una raccomandazione, ma di un impegno concreto per guidare dirigenti scolastici e docenti verso l'adozione di regole condivise. Il nostro obiettivo è fare in modo che l'innovazione digitale sia un'opportunità di crescita e non un rischio, garantendo ai nostri studenti un ambiente scolastico che promuova il benessere digitale e la cittadinanza consapevole".