Piemonte, Regione finanzia 12 progetti per il sostegno alla produzione cinematografica

La Regione Piemonte annuncia la chiusura della seconda sessione del bando 'Aiuti a imprese cinematografiche e audiovisive - Piemonte Film TV Fund 2025', misura del Programma Fesr 2021/2027 dedicata al sostegno delle produzioni di cinema, fiction, animazione e serie Tv. Per questa sessione - con una dotazione di circa 3,3 milioni di euro su un totale di 7 milioni complessivi previsti per il 2025 - sono stati ammessi a contributo i nuovi progetti che hanno superato le fasi di valutazione formale, sostanziale e tecnico-finanziaria, secondo i criteri stabiliti dal bando. Il bando incentiva le produzioni a lavorare in Piemonte attraverso contributi a fondo perduto calcolati sulle spese fatte sul territorio. "Con la chiusura della seconda sessione del Piemonte Film Tv Fund - affermano gli assessori Marina Chiarelli e Andrea Tronzano - confermiamo la volontà della Regione di sostenere con continuità un comparto strategico come quello audiovisivo. È un settore che crea lavoro, attiva economie diffuse, valorizza il nostro territorio e rafforza l'identità culturale del Piemonte. Questa misura è un investimento concreto sulla crescita del sistema produttivo regionale, sulla qualità delle opere e sulla capacità del Piemonte di essere una casa naturale per le produzioni italiane ed europee". La seconda sessione del bando ha visto la presentazione di 20 domande, 18 ammesse alla valutazione, e 12 progetti finanziati (9 di finzione e 3 di animazione) di cui 7 vedono la presenza di società di produzione estere. Il quadro economico di questa tornata è stato rafforzato dall'utilizzo delle risorse residue della prima sessione, pari a circa 298 mila euro.