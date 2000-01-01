Città salute Torino, firmato accordo progressioni economiche dipendenti

Un accordo per i dipendenti del comparto della Città della salute e della scienza di Torino, che prevede l'attribuzione delle progressioni economiche all'interno delle aree, è stato firmato ieri sera, dopo una lunga trattativa tra la direzione aziendale, capeggiata dal direttore generale, Livio Tranchida, e la delegazione sindacale, composta da organizzazioni sindacali e da Rsu. Non accadeva da oltre sei anni, dal 2019. Si tratta di uno scatto di carriera e del conseguente aumento di stipendio che riguarderà un numero di dipendenti non superiore al 50% di quelli del comparto aventi diritto, ovvero infermieri, professioni tecnico-sanitarie, Oss, amministrativi, tecnici. L'accordo integrativo prevede i criteri per l'attribuzione delle progressioni economiche, con decorrenza 1 gennaio 2025 di durata quadriennale, per riconoscere il maggior grado di competenze professionali progressivamente acquisite. Avverrà grazie alla destinazione a tale scopo dei fondi 2025, 3.670.700 euro. L'Azienda emetterà apposito avviso interno per almeno trenta giorni, durante i quali i dipendenti interessati presenteranno domanda per l'accesso alla selezione secondo le procedure concordate. Al termine verranno definite le graduatorie degli aventi diritto. "Un traguardo molto importante, che è stato possibile raggiungere grazie al ritrovato clima collaborativo. Il mio ringraziamento va a tutta la delegazione sindacale. La sottoscrizione di questo accordo ci permetterà di valorizzare e di premiare il lavoro e la professionalità dei nostri dipendenti, ogni giorno in prima linea per accogliere le fragilità e per dare risposte appropriate ai bisogni di salute della cittadinanza" dichiara Tranchida.