Cgil, ennesima fuga degli Elkann da Torino e dal Piemonte

"La vendita del gruppo Gedi, ramo d'azienda della Exor (finanziaria della famiglia Agnelli) rappresenta chiaramente la politica industriale che gli Elkann stanno attuando da tempo: abbandonare Torino e il Piemonte". E' il commento dei segretari generale di Cgil Piemonte e Cgil Torino, Giorgio Airaudo e Federico Bellono. "Siamo vicini alle giornaliste e ai giornalisti, alle lavoratrici e ai lavoratori di tutte le redazioni del gruppo Gedi - affermano - per l'ennesima svendita messa in atto da Exor. La politica e le istituzioni devono pretendere garanzie dalla proprietà, perché in gioco non c'è solo una possibile crisi occupazionale, ma il diritto a un'informazione libera." Per Airaudo e Bellono "La Stampa, la Repubblica, la Sentinella del Canavese, storici giornali che raccontato il territorio torinese, rappresentano un patrimonio da tutelare e non da liquidare al miglior offerente. Le giornaliste e i giornalisti meritano risposte, rassicurazioni sui livelli occupazionali e sulla possibilità di continuare a svolgere liberamente il proprio lavoro: quello di informare cittadine e cittadini".