Piemonte, Regione guida la strategia nazionale per la montagna

Nella Giornata internazionale della montagna, la Regione Piemonte traccia un bilancio sulla programmazione degli interventi messi in campo, diventando "una delle Regioni guida a livello nazionale in termini di sviluppo delle terre alte". È infatti di 180 milioni di euro l'investimento della strategia 2025-2027, attraverso programmi che attuano azioni strutturali su resilienza ai cambiamenti climatici, infrastrutture, servizi, digitalizzazione e valorizzazione economica delle comunità alpine. Gli interventi spaziano dal recupero dei terrazzamenti storici alla rigenerazione dei presidi montani, alle misure per contrastare il digital divide, fino al sostegno alla progettazione tecnica degli enti locali. E poi battaglie importanti, come quella per contrastare lo spopolamento e la perdita di servizi essenziali. "La Giornata internazionale della Montagna - afferma l'assessore alla Montagna, Marco Gallo - è un richiamo politico e culturale. Il Piemonte risponde con una strategia chiara: la montagna non è un luogo da assistere, ma un motore di sviluppo. Abbiamo investito 180 milioni perché crediamo che questi territori siano centrali per la sostenibilità, la competitività e l'identità stessa della nostra Regione. Le Alpi non sono margini, ma frontiera di innovazione, di servizi ecosistemici e di nuove economie. A gennaio presenteremo un pacchetto di misure completamente rinnovato, costruito insieme alle Unioni Montane e ai Gal".- "I risultati finora ottenuti e la risposta dei territori - sottolinea - confermano che la strada che la Regione ha intrapreso è quella giusta: investire, innovare e lavorare insieme alle comunità che vivono le nostre terre alte. La montagna è parte della nostra identità, ma soprattutto del nostro futuro".