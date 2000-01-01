Astm nella 'A List' di Cdp, Carbon Disclosure Project per l'impatto ambientale

Astm Tortona (Alessandria) del gruppo Gavio si conferma leader globale nella gestione e trasparenza rispetto alle tematiche climatiche, entrando nella prestigiosa 'A List' di Cdp (ex Carbon Disclosure Project). Massimo riconoscimento assegnato dall'organizzazione internazionale no-profit di riferimento per la misurazione e rendicontazione degli impatti ambientali su clima, acqua e foreste. L'analisi è stata condotta da Cdp su migliaia di aziende con una metodologia rigorosa che attribuisce punteggi da A a D- e valuta quattro dimensioni chiave: completezza della rendicontazione, consapevolezza dei rischi ambientali, gestione dei rischi e adozione di pratiche di leadership ambientale. Astm si conferma, così, nella fascia Leadership per le performance ambientali su scala mondiale riferite alla disclosure 2025 sul clima, migliorando il risultato rispetto al 2024 (A-). Elemento decisivo per il raggiungimento di questo traguardo è stato il Climate Transition Plan di Astm. E' pienamente integrato nel Business Plan di gruppo, orientando in modo concreto scelte e investimenti. Basato su analisi di scenario e su un portafoglio strutturato di iniziative di decarbonizzazione, il Piano definisce un percorso di riduzione delle emissioni di lungo periodo, con obiettivi ambiziosi di medio termine e Net Zero al 2050 per le emissioni dirette, indirette e lungo la catena del valore.