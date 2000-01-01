Uno striscione di CasaPound a Torino, "l'antifascismo si cura leggendo"

Striscioni a firma CasaPound sono stati affissi nella notte a Torino, in corso Dogliotti, vicino all'ospedale Molinette. "L'antifascismo si cura leggendo", si legge nel testo, con riferimento alla vicenda della presenza alla fiera Più Libri Più Liberi della casa editrice Passaggio al bosco, considerata neofascista. "Il Fascismo si cura leggendo? Noi leggiamo, e tanto, ma non possiamo dire lo stesso degli antifascisti" - si legge in una nota diffusa da CasaPound, in cui viene rivendicata la paternità degli striscioni - Quanto successo alla fiera Più Libri Più Liberi lo dimostra: un gruppo di pagliacci senza più punti di riferimento culturale che, sentendosi franare la terra sotto i piedi, non trova di meglio che imbastire ridicole proteste e altrettanto ridicoli scioperi editoriali contro chi, invece, la cultura la fa davvero". "Non abbiamo bisogno di enumerare le opere prodotte nel corso della storia da autori fascisti o considerati tali, visto che ormai la moda è gridare al fascismo anche quando il fascismo non c'è. Ci basta vedere da chi è rappresentato il baraccone antifascista che pretende in modo mafioso di decidere chi può o non può parlare, chi può o non può pubblicare: come abbiano fatto a passare da Croce a Zerocalcare in un percorso storico disastroso. Un consiglio: tornate a studiare, potete ancora salvarvi. L'antifascismo si cura leggendo", conclude la nota.