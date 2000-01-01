Fondazione per la Cultura Torino, sono pronti diciannove progetti per il 2026

Un calendario di diciannove progetti, di cui otto continuativi lungo tutto l'anno, e undici manifestazioni culturali: sono quelli che saranno gestiti nel 2026 da Fondazione per la Cultura Torino che ha presentato la road map per il nuovo anno e alcune novità operative, come la sua nuova immagine, logo e sito web oltre all'apertura, da marzo, di una sede davanti al Comune, come punto informativo, bookshop e biglietteria. Nata nel 2022, "Fondazione per la Cultura Torino ha fatto un lungo percorso in questi anni" dice il sindaco Stefano Lo Russo, mentre il segretario generale Alessandro Isaia sottolinea come "le iniziative affidate a noi sono cresciute in modo costante con sempre maggior attenzione a welfare culturale e inclusività". Fra le iniziative del calendario il Torino Jazz Festival, con la novità della creazione, dopo un percorso laboratoriale, di un'orchestra giovanile di ragazzi e ragazze delle scuole, il Salone del Libro, MiTo Settembre Musica, La Cultura dietro l'Angolo, Circoscrizioni in Mostra, Exposed Festival della Fotografia. Ma Fondazione per la Cultura ha anche fra i suoi compiti il percorso verso la candidatura di Torino a Capitale Europea della Vultura 2033 e la futura gestione degli eventi della nuova biblioteca civica in via di realizzazione a Torino Esposizioni. A sottolineare "il ruolo centrale" della Fondazione è stata l'assessora alla Cultura Rosanna Purchia, che ha ricordato una delle persone che ebbe l'intuizione di crearla, Fiorenzo Alfieri, al quale, ha annunciato, "a settembre intitoleremo il giardino della scuola Tommaseo nel giorno del suo compleanno".