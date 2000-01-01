Sciopero Cgil, diecimila in piazza a Torino e migliaia in altre città del Piemonte

Sono diecimila le persone in piazza a Torino e migliaia nelle altre città del Piemonte per lo sciopero contro la legge di bilancio del governo Meloni, proclamato dalla Cgil. L'adesione, fa sapere il sindacato, è alta nei luoghi di lavoro, con punte fino al 90% nella provincia di Torino. Alla logistica Leroy Merlin è dell'80%, nelle mense scolastiche di Torino al 70%, alla Sodexo del 100%, a Leonardo dell'80%, alla Bitron dell'80%, alla Avio del 70 %, alla Pirelli del 70% e alla Unifarma di Pianezza del 70%. La manifestazione si concluderà in piazza Castello con i comizi di Federico Bellono, segretario generale Cgil Torino, Vilma Gaillard, segretaria generale Cgil Vda, e Tania Scacchetti, segretaria Spi Cgil nazionale.