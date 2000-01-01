Aeroporto di Torino, superato il traffico del 2024

A 20 giorni dalla fine dell'anno, l'aeroporto di Torino ha superato il traffico del 2024, che lo aveva visto segnare un totale di 4 milioni 693mila 977 passeggeri. Ieri i passeggeri trasportati hanno raggiunto quota 4.694.975 euro. Il mese di novembre ha superato per la prima volta la soglia dei 400mila passeggeri ed è stato in crescita del 15% rispetto allo stesso mese del 2024. "La stagione invernale 2025-2026, iniziata lo scorso 26 ottobre, si apre così all'insegna della crescita e con la più ampia offerta di posti mai messi in vendita per volare da e per lo scalo piemontese", fa sapere in una nota Sagat, la società che gestisce lo scalo di Caselle Torinese. "A questo forte incremento stanno contribuendo il terzo aeromobile Ryanair in base a Torino con le nuove rotte per Liverpool e Pescara e con l'aumento di frequenze su moltissime destinazioni; le nuove rotte verso l'Est Europa, come Budapest e Sofia di Wizz Air, e la vasta offerta legata al turismo della neve". Da domani inoltre partirà il volo per Chisinau di Wizz Air e dal 20 dicembre Aer Lingus collegherà Torino e Dublino fino a due volte alla settimana. Infine, la novità per le festività natalizie è il volo verso Sharm el Sheikh, servita da Neos (Alpitour World). L'aeroporto conta venti Paesi collegati, dodici nuove rotte, sette nuove destinazioni e quindici mete, di cui otto internazionali.