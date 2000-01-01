Sentinella del Canavese, giornalisti chiedono rispetto per la testata

Chiedono rispetto e garanzie occupazionali i giornalisti de 'La Sentinella del Canavese', storico giornale di Ivrea, nel Torinese, in uscita dal gruppo Gedi. L'assemblea di redazione ha deciso di non scioperare, al momento, in attesa di risposte specifiche dall'azienda, dichiarando però lo stato di agitazione permanente. "Abbiamo preso spunto dai colleghi della Stampa, anche loro scaricati da Gedi, che oggi hanno aggiornato il sito raccontando in tempo reale il valore dell'informazione libera per la democrazia nel nostro Paese", spiegano i giornalisti del quadrisettimanale. La proprietà, ieri, ha confermato la volontà di vendere separatamente la testata agli imprenditori Ladisa. "Chiediamo rispetto per tutti coloro che vivono grazie al mondo Sentinella - aggiungo i giornalisti -. Nella trattativa dovranno essere garantiti i livelli occupazionali e gli attuali contratti, il radicamento del giornale nel territorio che racconta da 132 anni e la tradizione di indipendenza che è stata sempre garantita ad ogni quotidiano ex Finegil anche dal Gruppo Gedi".