Asl To3, Letizia Maria Bergallo nuova direttrice Spresal

All'AslTo3 diventerà effettiva dal prossimo 1/o gennaio la nomina di Letizia Maria Bergallo alla guida della struttura complessa Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro (Spresal). "Il lavoro dello Spresal è fondamentale per tutelare la salute dei lavoratori - dichiara Giovanni La Valle, direttore generale dell'AslTo3 - e promuovere una cultura della sicurezza che prevenga incidenti e malattie professionali. Si tratta di una funzione strategica per la nostra azienda, soprattutto in un contesto in cui la complessità dei rischi e dei settori produttivi richiede competenze solide e capacità di coordinamento. Per questo la nomina di Letizia Maria Bergallo rappresenta un passo importante: la sua esperienza e la sua visione rafforzano ulteriormente il nostro impegno nella prevenzione e nella tutela della salute nei luoghi di lavoro." Bergallo proviene dall'AslTo4, dove ha ricoperto lo stesso ruolo. Tra le prime attività che sarà chiamata a coordinare c'è l'avvio, anche all'interno dell'AslTo3, dell'Ambulatorio di sorveglianza sanitaria per gli ex esposti ad amianto, programma regionale rivolto a tutti i lavoratori che ritengano di essere stati professionalmente esposti. In caso di riconoscimento dello stato di ex esposto, vengono attivati accertamenti e monitoraggi dedicati.