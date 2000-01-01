Preioni: "Piemonte protagonista nella cooperazione con la Svizzera"

"Il Piemonte si conferma protagonista nelle politiche europee di cooperazione con la Svizzera. I numeri dell'ultima finestra Interreg parlano chiaro: 16 progetti piemontesi in graduatoria, di cui 9 già finanziati". Lo dichiara Alberto Preioni, sottosegretario alla presidenza della Regione Piemonte, dopo la riunione del Comitato di Sorveglianza del 10 e 11 dicembre a Malles Venosta e della seconda finestra 2025 del Programma Interreg Italia-Svizzera. "I numeri - si afferma in una nota - premiano il Piemonte: su 74 candidature complessive e 57 progetti ammessi in graduatoria, la nostra regione ne conta 16, con 9 già approvati al primo passaggio". "Significa - è il commento di Preioni - che i nostri enti locali e le nostre realtà sono credibili e capaci di costruire progetti transfrontalieri di qualità". "Per quanto riguarda il Verbano Cusio Ossola - prosegue il sottosegretario - Simplon 2050 è un importante progetto Interreg che rilancia la tratta ferroviaria del Nord Piemonte attraverso una cooperazione tra partner italiani e svizzeri. Mira ad armonizzare le politiche di sviluppo nelle aree di confine, uno dei pochi interventi sull'asse "governance". Per due anni si lavorerà con tavoli congiunti, analisi tecniche ed economiche e valutazioni sulle criticità infrastrutturali, con focus sulla galleria elicoidale di Varzo e sulla strada del Sempione, nodi chiave per i collegamenti ferroviari e su gomma. L'esito sarà un accordo condiviso da portare ai tavoli nazionali di Roma e Berna. Così come il progetto Via Stockalper, volto al completamento del percorso escursionistico tra Iselle e Paglino di Trasquera e a un intervento nel comune di Crevoladossola, così da rendere fruibile tutto il percorso Stokalper e la sua promozione". "Per chi vive nelle valli - conclude Preioni - i progetti Interreg non sono solo teoria: sono servizi sociali, turismo, ambiente, cultura. Strumenti concreti per difendere la montagna e il suo futuro".