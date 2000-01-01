LA SACRA FAMIGLIA

Dopo Gedi la Juve: Tether offre un miliardo a Elkann

La società di criptovalute, attraverso il suo Ceo Paolo Ardoino, ha fatto sapere di aver recapitato un'offerta per acquisire la maggioranza del club. Exor al momento smentisce, ma dopo Iveco e Stampa sembra un film già visto

Non solo il quotidiano, ma anche la grande passione della famiglia Agnelli. La Juventus è finita nel mirino di Tether Investments, società di criptovalute che ieri, venerdì 12 dicembre 2025, ha presentato un’offerta vincolante a Exor per l’acquisizione dell’intera quota di Juventus. A stretto giro Exor ha fatto sapere di non essere intenzionata a vendere la società, ma i dubbi rimangono. In fondo è stessa cosa successa già con La Stampa e con Iveco, poi messe effettivamente sul mercato.

L’offerta

Un post su X di Paolo Ardoino, il Ceo di Tether. Trecento quaranta caratteri che fanno diritti al punto: “Tether ha inviato una proposta ufficiale ad Exor per comprare la loro intera quota di Juventus. Sin dall'inizio il nostro obiettivo è sempre stato quello di sostenere la squadra e riportarla alla gloria che merita. Come parte del nostro commitment, se questa transazione andrà a buon fine, Tether investirà 1 miliardo di Euro nel club”. Un miliardo di investimento per l’intera quota della società bianconera con l’obiettivo di “riportarla alla gloria che merita”. Al momento Exor detiene il 65,4% del capitale sociale, mentre Theter ha l'11,527% del capitale sociale bianconero. L'offerta è stata presentata a un prezzo di acquisto interamente in denaro pari a 2,66 euro per azione con un equity value per l'acquisizione del 100%.

Sirene arabe

L’offerta però ha una scadenza e sono le ore 18 del 22 dicembre. Già in giornata la holding della famiglia Agnelli guidata da John Elkann aveva smentito rumor sulla vendita di una quota della Juventus, ma il riferimento era a una possibile apertura del capitale al principe saudita Mohammed Bin Salman. In serata fonti vicine a Exor hanno fatto sapere che la società non intende vendere la propria partecipazione nella società bianconera.

La chiusura ufficiale all'offerta di Tether è arrivata nel pomeriggio di oggi, sabato 13 dicembre 2025, quando con una nota Exor ha fatto sapere che il cda della società ha respinto all'unanimità al mittente la proposta. Ma alle smentite di rito siamo abituati.