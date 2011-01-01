Detenuto aggredisce poliziotto in carcere a Vercelli

Non voleva rientrare in cella dopo l'ora d'aria e ha sferrato un pugno a un sovrintendente della polizia penitenziaria. E' successo nel carcere di Vercelli. L'autore del gesto è un 26enne rumeno già in isolamento per una aggressione precedente. Il sovrintendente è stato colpito con calci e pugni anche dopo essere caduto in terra: è stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale cittadino, da dove è stato dimesso con una prognosi di cinque giorni. "Nella Casa Circondariale di Vercelli - afferma il Segretario Generale del sindacato di polizia penitenziaria Osapp, Leo Beneduci - la situazione è complessa e difficoltosa. Abbiamo più volte denunciato le condizioni di disagio in cui opera il personale, che si trova sempre più spesso a fronteggiare comportamenti aggressivi. È una battaglia quotidiana e senza sosta".