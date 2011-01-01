Torino, flash mob davanti al Museo Egizio per l'imam Shahin

Azione questa mattina a Torino davanti al Museo Egizio per solidarietà a Mohamed Shahin, l'imam destinatario di un decreto di espulsione. L'iniziativa è stata messa in atto da antagonisti di area anarchica. Davanti all'ingresso del museo sono stati affissi due striscioni: uno con la scritta "Chi lotta per la Palestina lotta per la libertà", l'altro con la scritta "Stop deportazioni, Shahin libero, liberi tutti". Alcuni volantini con lo slogan "Stop deportazioni, Shahin libero" sono stati lanciati a terra davanti ai turisti. Sul posto è intervenuta la Digos della Questura di Torino, che sta svolgendo accertamenti.