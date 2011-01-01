Torino, un nuovo defibrillatore installato al Parco Carrara

Oggi nell'area giochi d'acqua del parco Carrara si è svolta la cerimonia di inaugurazione del primo dispositivo previsto dal piano 'Torino Cardioprotetta', recentemente approvato dalla giunta comunale. All'inaugurazione erano presenti l'assessore al Verde e alla Protezione Civile Francesco Tresso e il presidente della Circoscrizione Quattro Alberto Re. Quella odierna è la prima di una serie di installazioni che interesseranno parchi, giardini e aree di forte aggregazione: Parco del Valentino, Murazzi del Po, Giardini Cavour, Parco Di Vittorio, Parco Madre Teresa di Calcutta, Giardino San Paolo, Giardino Nuova Delhi, Giardino Peppino Impastato e Giardino Don Gnocchi. Il nuovo dispositivo è dotato di una teca riscaldata e di un sistema di localizzazione gps. In caso di utilizzo attiva automaticamente la chiamata al servizio di emergenza 112/118. "I defibrillatori - afferma Tresso - sono strumenti essenziali per salvare vite umane e la loro efficacia dipende dalla rapidità di intervento e dalla preparazione delle persone. Per questo il piano 'Torino Cardioprotetta' non si limita all'installazione dei defibrillatori, ma si fonda sul ruolo centrale della Protezione Civile. Rafforzare la rete dei defibrillatori in luoghi pubblici molto frequentati, come il parco Carrara, significa rendere la città più sicura grazie a un sistema che unisce tecnologia, prevenzione e volontariato qualificato, e che punta a coinvolgere attivamente la cittadinanza attraverso informazione e percorsi formativi". Accanto alle nuove installazioni sarà avviata una campagna di comunicazione per informare la cittadinanza sulla localizzazione dei defibrillatori e sul loro corretto utilizzo.