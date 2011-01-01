Baby vandali bloccati dalla polizia a Verbania

Un raid vandalico messo in atto nella tarda serata di ieri da un gruppetto di adolescenti a Verbania è stato interrotto dalla polizia dopo la segnalazione di un residente. Quattro giovani italiani, di età comprese fra i 14 e i 18 anni, sono stati bloccati, identificati sul posto e consegnati ai genitori. La loro posizione è ora al vaglio dei funzionari della questura. A chiamare il 112 è stato un cittadino che, dopo avere sentito rumori e schiamazzi, è sceso in strada e ha visto dei ragazzi mentre spargevano dei rifiuti. L'uomo è rimasto al telefono fino all'arrivo della volante. Gli agenti hanno accertato che nel corso della scorribanda sono stati danneggiati lo specchietto di un'automobile, un cestino dell'immondizia e gli addobbi natalizi realizzati dai piccoli alunni di una scuola per l'infanzia.