Inseguito da mandato di cattura occupa alloggio a Torino, arrestato

Risultava "irreperibile" dal 2018, e anche colpito da un ordine di carcerazione, un uomo di 34 anni che insieme alla mamma aveva occupato abusivamente un appartamento delle case Atc in zona Mirafiori, a Torino. A scoprire la circostanza è stata la Polizia di Stato dopo l'intervento di una volante della questura. Il 34enne, per disposizione della procura di Asti, deve scontare un cumulo di pene per sette anni e sette mesi e due anni e cinque mesi per reati contro il patrimonio risalenti al 2018: l'ordine di carcerazione è dello scorso marzo. I poliziotti si sono presentati nella palazzina intorno alle 2:30 del mattino. Secondo una segnalazione, uno degli alloggi era stato occupato dopo il decesso degli inquilini precedenti. Gli agenti hanno notato che la porta di ingresso era danneggiata. Il 34enne ha dato un nome di fantasia e non ha fornito documenti di identità. A quanto si apprende, l'uomo si era allontanato dagli arresti domiciliari nel 2018 rendendosi irreperibile. Ora è stato portato nel carcere di Torino.