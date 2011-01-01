Il Comune di Torino invia a Kharkhiv cinque bus

"Torino e l'Ucraina continuano a essere unite, e la nostra città fa sentire concretamente la propria vicinanza a un popolo che resiste ogni giorno all'aggressione: difende la propria libertà e, difendendola, difende anche i nostri valori europei di libertà e democrazia". Con queste parole il sindaco del capoluogo piemontese, Stefano Lo Russo, commenta su Facebook l'annuncio che in serata comincerà il trasferimento di cinque autobus della Gtt (dopo i primi dieci dello scorso settembre) verso la città di Kharkiv. "Abbiamo scelto di dare il nostro contributo concreto - afferma - trasformando un fine ciclo in una nuova opportunità: mezzi che a Torino sarebbero stati dismessi trovano oggi una nuova vita sulle strade di Kharkiv, dove possono continuare a essere utili alla comunità". Altri cinque autobus verranno inviati il prossimo 9 gennaio. Si prevede che entro l'estate saranno in tutto 40. Il messaggio del sindaco è a corredo di un video che mostra le manovre di carico dei mezzi nel deposito Gtt del Gerbido.