Carceri: Ruffino, dal papa forte richiamo a ignavia politica

"L'esortazione di Leone XIV alla politica perché trovi il coraggio di affrontare i problemi del mondo carcerario non va lasciata cadere nel vuoto. La sua voce autorevole si è fatta sentire nel Giubileo dei detenuti con la forza e la determinazione che appartengono a un leader non solo spirituale. Il sovraffollamento delle carceri, la precarietà dei programmi rieducativi, le condizioni igieniche in cui sono costretti a vivere detenuti - molti dei quali in attesa di giudizio - fanno dell'universo carcerario una pagina buia sul nostro concetto di civiltà. La politica ha scelto di girarsi dall'altra parte, per ignavia, per calcolo elettorale o per indolenza. È invece il momento di ascoltare la voce autorevole del Papa e di trovare quelle forme di amnistia o indulto che possono restituire dignità a chi ne è stato privato e alla politica la capacità di mostrare il suo volto più umano". Lo afferma Daniela Ruffino, deputata e segretaria regionale di Azione in Piemonte.