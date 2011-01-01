Potere al popolo: “A Torino chiude anche il consultorio di via Bellono”

Potere al popolo Torino denuncia nel capoluogo piemontese "l'ennesimo atto di smantellamento della sanità territoriale: sta per chiudere il consultorio familiare e pediatrico di via Bellono, un presidio fondamentale per la salute e i diritti delle donne, delle famiglie, delle persone giovani e di tutte le fasce popolari del quartiere". Questa chiusura "significa che migliaia di residenti saranno costretti a rivolgersi al consultorio di via Monginevro - già sovraccarico e con servizi ridotti - oppure addirittura a quello di via Farinelli, a quasi 10 chilometri di distanza". Secondo Potere al popolo "a rendere tutto ancora più grave è l'assoluta mancanza di informazioni alla cittadinanza". Per il movimento politico "la chiusura dei consultori non è mai un fatto 'tecnico': è una scelta politica. È la conseguenza diretta di decenni di tagli, privatizzazioni, esternalizzazioni e di un modello sanitario che considera i consultori un costo anziché ciò che sono davvero". Per Potere al popolo "chi governa oggi la Regione Piemonte e chi gestisce l'Asl è responsabile di questa situazione vergognosa: mentre la città si riempie di cliniche private che prosperano, i consultori pubblici vengono chiusi uno dopo l'altro, lasciando sempre più persone senza un punto di accesso gratuito e universale".