TRAVAGLI DEMOCRATICI

Riformisti Pd double face: divisi a Roma, uniti in Piemonte

Tutto come avevamo anticipato. L'assemblea nazionale di ieri certifica l'ingresso di Bonaccini nella maggioranza Schlein. Laus, Rossi e Valle e lo seguono, Fassino e Canalis no. Ma a Torino ci pensa la ricandidatura di Lo Russo nel 2027 a suggerire unità

Tutto secondo i piani, e come avevamo anticipato nei giorni scorsi. L’assemblea nazionale del Partito Democratico di ieri a Roma certifica l’ingresso di Stefano Bonaccini in maggioranza, rafforzando la leadership di Elly Schlein e stravolgendo gli equilibri interni, con la minoranza riformista ridotta a un piccolo drappello ma che non si rassegna a un ruolo di mera rappresentanza, e insiste nel chiedere garanzie alla segretaria. In Piemonte tuttavia il nuovo assetto sarà più sfumato, complice anche la ricandidatura del sindaco di Torino Stefano Lo Russo, che da ieri fa parte della maggioranza ma che era stato messo nel mirino proprio dalla sinistra dem, a partire dalla “testardamente unitaria” Schlein, più che disposta a sacrificarlo in nome del campo largo.

L’astensione “positiva” dei riformisti

La relazione finale della Schlein è stata approvata a larga maggioranza dai delegati dell’assemblea nazionale, mentre ha visto l’astensione degli esponenti riformisti che hanno scelto di non seguire Bonaccini, che ricopre anche la carica di presidente del partito. Tra loro anche Piero Fassino, che intervenuto in assemblea ha voluto motivare la scelta di astenersi come un’apertura di credito nei confronti della segretaria: “Un’area che si riconosce in una cultura riformista vuole contribuire all’obiettivo fissato da Elly Schlein per battere la destra. La nostra astensione non è un fatto di divisione, tantomeno di sfiducia, il segretario c’è ed è segretario di tutti”, ha dichiarato l’ex sindaco di Torino, che ha però voluto porre l’attenzione sulla necessità di attrarre gli elettori moderati per vincere le prossime Politiche: “Il centrosinistra non è ancora percepito dai cittadini come alternativa credibile di governo. Il nostro problema è come allargare questa gabbia e ottenere quell’allargamento di consenso che ci consenta di vincere”.

Assemblea poco partecipata

Un’altra esponente piemontese della minoranza interna, la consigliera regionale di orientamento cattodem Monica Canalis, fa notare come la relazione sia stata approvata da meno della metà degli aventi diritto, visto che degli 800 membri dell’assemblea nazionale (600 eletti alle primarie più altri 200 tra membri di diritto e componenti aggiuntivi) a votare a favore sono stati in 225, mentre 36 esponenti della minoranza (a cui vanno aggiunti Elisabetta Gualmini e Matteo Biffoni, che non sono riusciti a votare) si sono astenuti. “Tra assenti, non votanti e astenuti, Schlein + Bonaccini hanno avuto il voto favorevole di 225 delegati su 800 aventi diritto. L’assenza di 539 membri è un dato sconcertante”, sottolinea Canalis. Numeri che fanno riflettere, tenendo conto anche del fatto che non era necessario recarsi a Roma per votare, ma si poteva anche partecipare in video collegamento. Se gli elettori che si recano alle urne sono sempre meno, anche tra gli eletti dilaga l’astensionismo.

Energia Popolare in soffitta

La spaccatura interna ai riformisti segna così la fine di fatto dell’esperienza di Energia Popolare, la corrente guidata dall’ex governatore dell’Emilia-Romagna, che fino a ieri riuniva la minoranza interna al Pd. Una divisione che parte da lontano, con l’atteggiamento “consociativo” di Bonaccini che non è mai piaciuto all’ala più moderata, che con l’arrivo dell’autunno e la fine della campagna elettorale per le regionali ha iniziato a organizzarsi per conto proprio, con due eventi – il primo a Milano e il secondo a Prato – organizzati dall’europarlamentare ed ex sindaco di Bergamo Giorgio Gori, assorto a leader della nuova corrente, spalleggiato dall’ex ministro Graziano Delrio (firmatario del discusso Ddl sull’antisemitismo), dalla vicepresidente dell’Europarlamento Pina Picierno, dalla senatrice Simona Malpezzi e dalla deputata Lia Quartapelle. Ora che gli equilibri interni sono mutati, la minoranza chiede nuove garanzie: una su tutte, quella di non essere estromessi dal partito.

Tutti uniti per Lo Russo

Ma se a livello nazionale la spaccatura tra Bonaccini e i suoi seguaci e il resto della minoranza è netta, in Piemonte è decisamente più sfumata. Restano al fianco del presidente dem e passano quindi in maggioranza il deputato Mauro Laus, il segretario regionale del Pd Domenico Rossi, il segretario della città metropolitana Marcello Mazzù e il consigliere regionale Daniele Valle, mentre restano in minoranza i già menzionati Fassino e Canalis, insieme allo storico leader cattodem Stefano Lepri, il consigliere regionale Alberto Avetta, l’ex sindaca di Alessandria Rita Rossa, l’ex consigliere regionale Luca Cassiani e il segretario del Pd novarese Rossano Pirovano. Ma tutti loro restano uniti attorno alla figura di Stefano Lo Russo, che prima di entrare nelle grazie di Schlein (che nel discorso di ieri lo ha anche ringraziato per l’organizzazione dell’evento dei sindaci dem a Bologna) era stato messo nel mirino proprio dalla sinistra del partito, che aveva messo in discussione la sua ricandidatura per non rompere l’unità del campo largo, visto il veto del Movimento 5 Stelle sull’attuale sindaco di Torino. La sua ricandidatura alle Comunali del 2027, che oggi appare più blindata che mai, sarebbe una vittoria per tutti i riformisti piemontesi, di maggioranza o minoranza che siano.