Elkann, decisione su messa alla prova slitta a febbraio

È stata rinviata al prossimo 11 febbraio la decisione di un gup del tribunale di Torino sulla richiesta di messa alla prova da parte di John Elkann nell'ambito del procedimento penale legato alla residenza in Italia della nonna, Marella Caracciolo, vedova di Gianni Agnelli, morta nel 2019. Il giudice ha anche rinviato (la data è il 21 gennaio) l'udienza dedicata alla proposta di patteggiamento di una pena pecuniaria di circa 73.000 euro presentata dal commercialista Gianluca Ferrero. I legali di Elkann, prima di lasciare il Palazzo di giustizia, hanno parlato di "aspetti tecnico giuridici che è necessario rivedere".