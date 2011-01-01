Torino, al via in Consiglio comunale la discussione sul Bilancio

"Ogni nostra azione è stata sempre accompagnata dalla volontà e dal tentativo di non lasciare indietro nessuno e ogni misura ha avuto una contromisura per tutelare i più deboli. Per poter fare tutto questo e mantenere contemporaneamente tutte le altre agevolazioni relative alle mense scolastiche, ai servizi sociali, ai trasporti, garantendo uno standard di servizi sempre elevato, e in assenza di operazioni straordinarie, abbiamo messo in campo una strategia più efficace per meglio valorizzare le nostre entrate". È uno dei passaggi della relazione dell'assessora al Bilancio del Comune di Torino, Gabriella Nardelli, che accompagna la delibera del Bilancio di previsione triennale in discussione oggi in Consiglio comunale. "Abbiamo ottenuto un finanziamento da parte della Compagnia di San Paolo - ha ricordato - per il progetto 'Ottimizzazione Gestione Entrate Tributarie' che auspichiamo ci porti ad accertare alla fine il 45% in più di recupero evasione, pari a 16,6 milioni di euro in più rispetto a 30,3 milioni di recuperati nello scorso triennio". Nardelli ha poi sottolineato che "ci è sembrato opportuno, anche per ragioni di equità e tutela della libera concorrenza tra operatori economici, agire sul fronte della riscossione coattiva, introducendo la possibilità di sospendere la licenza a coloro che hanno un debito tributario Imu/Tari scegliendo, per il primo periodo di applicazione, la soglia di 50.000 euro. Misura - ha concluso - che sembra dare particolari frutti, in quanto in questi giorni molti dei destinatari delle 155 lettere di avvio del procedimento di sospensione stanno prendendo contatti con Soris per iniziare a regolarizzare la loro posizione".