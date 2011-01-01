Nove nuovi giovani magistrati in servizio a Ivrea
Il 18 dicembre prossimo, nell'aula magna del tribunale di Ivrea, udienza pubblica della presa di possesso per i nove nuovi magistrati assegnati agli uffici giudiziari eporediesi. Sette magistrati saranno assegnati al tribunale e due prenderanno servizio alla procura della Repubblica di Ivrea. "L'iniziativa rappresenta un momento di grande rilevanza istituzionale e segna un importante potenziamento dell'organico, volto a rafforzare la capacità operativa e la qualità del servizio giustizia sul territorio", fa sapere la presidenza del tribunale di Ivrea.