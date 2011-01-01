Nallo (Iv), Barattolo? La povertà non si cancella per decreto

"Il ricatto della Regione sui fondi sicurezza è pura demagogia. Governare significa risolvere i problemi, non nasconderli sotto il tappeto per due like su Facebook. Noi siamo quelli del rispetto delle regole, sempre. Ma siamo anche quelli che dicono che la povertà non si cancella per decreto. Il Comune ha fatto bene a chiudere l'accordo per non perdere le risorse, ma sia chiaro: il Barattolo e i suoi lavoratori non devono diventare uno spot elettorale per la destra". Così la capogruppo Iv in Regione Piemonte, Vittoria Nallo, dopo che il Comune di Torino ha accettato le regole più stringenti imposte dalla Regione sul mercato del libero scambio di via Carcano, il cosiddetto mercatino del Barattolo, per non incorrere in un taglio di 300mila euro nei finanziamenti regionali al Commercio destinati alla Città.