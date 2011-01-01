Torino, domani il semaforo antismog torna bianco
A Torino i diesel Euro 5 possono tornare a circolare senza limitazioni orarie. Secondo i dati previsionali forniti oggi da Arpa Piemonte da domani a mercoledì, prossimo giorno di controllo, il semaforo antismog smog torna bianco. Le misure di limitazione del traffico saranno dunque quelle previste dal livello 0, con i soli provvedimenti strutturali previsti dal semaforo antismog. Eventuali variazioni vengono comunicate il lunedì, mercoledì e venerdì, giorni di controllo sui dati previsionali di Pm10, ed entrano in vigore il giorno successivo.