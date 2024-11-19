A Torino raggiunti i 36 giorni di superamento del limite di Pm10

La stazione di traffico urbano di Torino - Rebaudengo ha raggiunto ieri i 36 giorni di superamento del limite di 50 microgrammi per metro cubo di Pm10 da inizio anno, contro i 35 ammessi come massimo nell'anno civile dalla legislazione di qualità dell'aria. Lo scorso anno a Torino - Rebaudengo il limite di 35 giorni di superamento era stato raggiunto circa un mese prima, il 19 novembre 2024, mentre nel 2023 il limite è stato raggiunto il 24 febbraio e nel 2022 il 18 febbraio. Ieri anche l'analizzatore automatico della stazione di fondo urbano di Torino - Lingotto ha raggiunto, ma non superato, i 35 giorni di superamento da inizio anno; lo scorso anno tale limite era stato raggiunto il 16 novembre, nel 2023 il 29 dicembre, mentre nel 2022 già il 18 febbraio. "Il 2025, ad ora - fa sapere Arpa Piemonte - sembra caratterizzarsi come uno degli anni della serie storica pluriannuale di misura con il minor numero di superamenti del valore limite giornaliero del Pm10" da "inizio anno fino al 14 dicembre nel periodo 2015-2025".