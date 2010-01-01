Gusmeroli Fun Club

Dicono che…Alberto Gusmeroli abbia un sostenitore particolarmente accanito: sé stesso. L’ego ipertrofico del deputato leghista, nonché sindaco-padrone di Arona – dove dopo aver regnato per dieci anni dal 2010 al 2020 e non potendosi ricandidare per un terzo mandato ha imposto il suo delfino Federico Monti, salvo farlo decadere per riprendersi il timone comunale nel 2024 – è cosa nota ai più, ma la sua ultima trovata è andata oltre la comune immaginazione.

Il Napoleone lumbard (Gusmeroli è varesino di nascita, e vanta un legame di vicinanza con il concittadino e ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti) da qualche giorno può vantare un suo fan club, con tanto di pagina Facebook che conta quasi 1200 iscritti. Peccato che a promuoverlo non siano alcuni suoi effettivi sostenitori, bensì lui stesso, che si profonde nel dispensare inviti con l’obiettivo di allargare il suo già abbondantemente vasto ombelico, arricchito dalla presidenza della Commissione Attività Produttive di Montecitorio, che in tal veste gli ha permesso di audire niente popò di meno che il patron di Stellantis John Elkann. Da sindaco di un comune che in un libro del 2018 ha definito “un modello esportabile per cambiare il mondo”, avere una folta fanbase pare il minimo sindacale. Poco importa se è lui stesso ad agitarla, d’altronde anche Napoleone si era incoronato da solo.