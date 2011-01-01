Bongioanni, nascono quattro nuovi distretti del commercio in Piemonte

Nasceranno sul territorio piemontese quattro nuovi distretti del commercio: tre diffusi (Alto Tanaro in provincia di Cuneo, Unione Montana Valli Chisone e Germanasca e Scalenghe nella città metropolitana di Torino) e uno urbano (Beinasco, in città metropolitana di Torino). Lo ha annunciato l'assessore al Commercio della Regione Piemonte, Paolo Bongioanni. "La disponibilità di ulteriori risorse - spiega Bongioanni - permette la nascita di quattro nuovi Distretti del commercio che ne avevano fatto a suo tempo richiesta alla Regione, e che portano così a 98 il numero di quelli attivi su tutto il territorio piemontese. Ogni nuovo Distretto del commercio che aiutiamo a nascere è un passo in avanti per il sostegno strutturale alle nostre imprese, per offrire loro e agli utenti servizi sempre più qualificati, per fare massa critica sul territorio e presidio di comunità contro la desertificazione commerciale con tutte le conseguenze che porta con sé, e che ben conosciamo". L'assessore aggiunge: "Questi nuovi distretti vanno a rafforzare e riqualificare il tessuto connettivo commerciale in aree interne come la Val Tanaro o le valli Chisone e Germanasca, o nei piccoli centri frammentati della Pianura pinerolese. La necessità di offrire a residenti e villeggianti un'offerta organica e coordinata di servizi si incontra con il nostro obiettivo di rafforzare l'enorme potenziale turistico di queste aree, da cui provengono peraltro anche tante eccellenze del nostro patrimonio agroalimentare. Nel caso di Beinasco, il sostegno al commercio di vicinato è un incentivo a un'area urbana che non deve venire penalizzata dalla concorrenza dei grandi centri commerciali e dalla forza attrattiva della vicina metropoli".