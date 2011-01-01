Torino, al via piano di manutenzione del suolo con Fondazione Crt

Con l'apertura di un cantiere in via Servais per la manutenzione straordinaria dei marciapiedi, è partito il piano diffuso di manutenzione straordinaria del suolo pubblico che interesserà tutta la città nei prossimi diciotto mesi, grazie al contributo di 32 milioni di euro di Fondazione Crt. E sempre ieri è partita anche la pulizia e rimozione dei graffiti dal colonnato e dai portici di piazza Vittorio Veneto, imbrattati durante alcune manifestazioni. "Con l'avvio del primo cantiere di 'Torino Cambia - Spazi che uniscono' prende forma un intervento concreto e condiviso che incide direttamente sulla qualità della vita quotidiana delle persone", dice la presidente di Fondazione Crt Anna Maria Poggi, mentre l'assessore alla Cura della città, Francesco Tresso, sottolinea che "avevamo annunciato che avremmo avviato i cantieri per fine anno e così è stato e interventi anche di più largo raggio arriveranno con l'inizio del nuovo anno". Quanto all'intervento di pulizia dei portici di piazza Vittorio, eseguito da Amiat, l'assessora all'Ambiente Chiara Foglietta osserva che "andremo a ripristinarne il decoro, di concerto con la Soprintendenza, con l'obiettivo di restituirlo in tutta la sua bellezza a torinesi e turisti che vi poseranno lo sguardo passandoci in queste festività natalizie". Il cantiere anticipa il grande piano cittadino di pulizia e rimozione dei graffiti, annunciato dal sindaco Stefano Lo Russo e previsto per il 2026. "La città merita cura e attenzione - afferma il sindaco - e stiamo lavorando per colmare il ritardo di decenni in cui le risorse destinate alla manutenzione dello spazio sono state scarse. Il 2026 sarà l'anno in cui chiuderemo i grandi cantieri e ci prenderemo cura delle piccole cose e del decoro dello spazio urbano, che sappiamo essere essenziali per migliorare concretamente la vita quotidiana dei cittadini".