Istat, 1310 morti in incidenti stradali nel primo semestre 2025, in calo del 6,8%
Nel primo semestre del 2025, dati aggiornati allo scorso 13 novembre, sono avvenuti sulle strade italiane 82.344 incidenti stradali dovuti a distrazione, al mancato rispetto delle regole, alla elevata velocità. Si sono registrate 1310 vittime, un dato in calo del 6,8% rispetto all'anno precedente, 111.090 i feriti. I dati sono stati resi noti durante l'evento dell'Istat dedicato agli incidenti stradali in Italia in corso nell'Aula Magna dell'Istituto nazionale di statistica.