O. Napoli (Az), "ingerenza russa in Italia è stata scoperta"

"È grave e intollerabile l'ingerenza dell'ambasciata russa nella vicenda relativa alla cessione del gruppo Gedi. Evidentemente insoddisfatti della guerra condotta con fake news e troll, Mosca ha deciso di interferire in modo ufficiale sulla vita civile e sociale del nostro Paese. In questo senso trovo che la nota dell'ambasciata russa segna un salto di qualità allarmante rispetto al quale il governo deve reagire in modo energico. Apprezzo le parole del sottosegretario Barachini, sono però convinto della necessità di convocare l'ambasciatore di Mosca e spiegargli che non può esondare dal perimetro del suo incarico diplomatico. Mi sarei aspettato reazioni indignate da parte delle forze politiche di maggioranza e di opposizione, certo non da Salvini e Conte". A dirlo, in una nota, è Osvaldo Napoli, della segreteria nazionale di Azione.