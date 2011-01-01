Antenna Group, indipendenza dei giornalisti e rispetto della linea editoriale

Fonti vicine ad Antenna Group, in relazione all'interesse del Gruppo in Italia, intervengono per chiarire i principi che guidano la strategia di investimento del Gruppo nel settore dei media. «La missione di Antenna Group è informare e intrattenere le persone in modo responsabile, equilibrato e di valore», spiegano le fonti, sottolineando come il Gruppo sia profondamente plasmato da una forte cultura familiare e da valori fondati su fiducia, integrità e rispetto delle culture e delle identità locali. Un modo per comprendere come un'azienda agirà in futuro è osservare il suo comportamento nel passato, e Antenna Group ha da sempre difeso e promosso l'indipendenza editoriale. «Quando Antenna entra in un gruppo editoriale, la linea editoriale locale viene pienamente rispettata». Il Gruppo applica infatti una rigorosa politica di non interferenza, garantendo piena autonomia alle redazioni e tutelando il pluralismo, la credibilità dell'informazione e il rapporto di fiducia con il pubblico. In un contesto globale sempre più polarizzato, «connettere le persone e offrire notizie credibili, verificate, obiettive e affidabili resta un elemento centrale della missione di Antenna Group». Con questo approccio fondato su indipendenza e rispetto, Antenna Group ha costruito una presenza mediatica globale e diversificata, che comprende 37 canali televisivi in chiaro e pay-per-view, due piattaforme di streaming, attività nell'informazione, nei media digitali, nell'editoria, nella produzione di contenuti, nell'e-commerce, nella radio, nella musica, negli eventi dal vivo e nella formazione. Il Gruppo opera con successo in 22 Paesi tra Europa, Nord America e Australia e raggiunge fino a 500 milioni di persone nel mondo attraverso un'ampia rete di partnership. Come investitore nei media, Antenna Group punta a far crescere le realtà editoriali rendendole sostenibili e accompagnandole da una dimensione locale a una piattaforma internazionale. «In una fase in cui il settore dei media ha attraversato profonde trasformazioni, forti cambiamenti e crescenti pressioni finanziarie, Antenna Group vanta un'esperienza di oltre 30 anni nel rafforzamento delle organizzazioni editoriali e nel supporto alla loro crescita internazionale». Antenna Group è interamente controllato dalla famiglia Kyriakou, il cui business globale e multisettoriale si fonda su quattro generazioni di spirito imprenditoriale guidato da valori. Questa filosofia si traduce in un'organizzazione caratterizzata da un profondo rispetto per la cultura e l'identità locali in ogni mercato in cui opera, nonché da relazioni basate su fiducia e integrità con le proprie persone e con il pubblico. È proprio per queste ragioni che Antenna Group è interessato a investire in Italia: il Gruppo nutre un profondo rispetto per il giornalismo italiano e condivide pienamente i valori dell'indipendenza editoriale locale, della qualità dell'informazione, del rispetto per il pubblico e del ruolo essenziale dei media nel contribuire a un dibattito democratico informato.