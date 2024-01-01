A Torino crescono gli stranieri, sono il 16% dei residenti totali

A Torino il 16,1% dei residenti è straniero, 139.344 persone, e se le italiane e gli italiani diminuiscono di 1565 unità, gli stranieri e straniere aumentano di 3.591, la presenza più elevata dell'ultimo decennio. La Romania resta il Paese con il maggior numero di persone immigrate, seguita da Marocco, Perù, Cina, Egitto, Nigeria, Albania, Iran, Filippine e Bangladesh e le zone della città a maggior presenza di immigrati sono le circoscrizioni 6, 3 e 5. E' la fotografia dell'Osservatorio interistituzionale sulle persone straniere 2024 nella città metropolitana torinese, dove la popolazione non italiana residente è di circa 230mila unità, il 10,4% del totale. Per quel che riguarda l'età, nonostante un calo della natalità anche fra gli stranieri che vede l'area metropolitana essere passata da 22 a 8 per mille, l'età della popolazione straniera è giovane, anche se gli over 65 sono passati da 22 a 33 ogni 100 under 15, con un aumento complessivo dell'età media di circa 1 anno e mezzo. Il 77,7% del totale è però in età attiva. I minori stranieri sono il 19,4% della popolazione straniera e il 23,3% di tutta la popolazione 0-17 di Torino.

Sul fronte economico le imprese a titolarità straniera sono il 21% a Torino e il 16% nell'area metropolitana contro una media nazionale del 12%, "un fenomeno rilevante che dunque va accompagnato" sottolinea il presidente della Camera di Commercio, Massimiliano Cipolletta, spiegando che si tratta soprattutto di ditte individuali. Dal punto di vista lavorativo, però, fra le persone straniere in età attiva si conferma un'elevata concentrazione di attivazioni in professioni scarsamente qualificate, poco retribuite e ad elevato sforzo fisico. Nel 2024 le assunzioni di persone straniere sono state 80.313, il 19,4%. Per quel che riguarda, poi, le regolarizzazioni, a fine '24 la popolazione straniera con titolo di soggiorno valido nella provincia era di 143.534 persone, +5,8%, con 64.156 autorizzazioni al soggiorno rilasciate, a fronte di 44.517 nel '23. Sono, inoltre, state presentate 3.273 richieste di protezione internazionale (+59% rispetto al '22), rilasciati 1.458 permessi per asilo, 945 per protezione sussidiaria e 1.364 per protezione speciale. "Torino - ha osservato il prefetto Donato Cafagna - ha una grande attenzione e capacità di approfondire un tema così centrale e questo rapporto lo dimostra".