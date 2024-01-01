Per Caffè Vergnano trend dei ricavi in crescita, faro su nuovi mercati

Caffè Vergnano conferma il trend di crescita dei ricavi, pari nel 2024 a 124 milioni di euro, e guarda a nuovi mercati. Dopo lo sbarco in Armenia e Nord Macedonia, prossima tappa la Moldavia, mentre andrà avanti il rafforzamento nei Paesi dove è già forte la presenza come Francia, Grecia, Repubblica Ceca, Ungheria, Irlanda, Polonia. Lo ha spiegato la ceo Carolina Vergnano, in un incontro organizzato per presentare i progetti dedicati a Milano Cortina 2026,di cui l'azienda è Official Coffee, grazie all'accordo di distribuzione con Coca-Cola Hbc e al supporto di Coca-Cola ai Giochi Olimpici e Paralimpici. In particolare sei cabinovie dismesse dagli impianti di Livigno rinascono grazie al recupero e alla progettazione del Dipartimento di Design Caffè Vergnano come coffee corner: dal 6 febbraio accoglieranno il pubblico come punto ristoro e di contatto diretto con il caffè ufficiale dell'evento. Il primo coffee corner è stato svelato a Torino, presso il Lumen in corso Moncalieri con vista su piazza Gran Madre, "La situazione macroeconomica è molto tesa e ha richiesto scelte aziendali difficili di ottimizzazione della parte di processi e costi per diventare più agili. Temevamo per questo un rallentamento dei volumi, invece abbiamo un trend di crescita, dovuto alla nostra scelta di essere molto coerenti a livello di distribuzione delle diverse parti del fatturato", ha detto Carolina Vergano. L'estero rappresenta circa il 30% per l'azienda, presente in novanta Paesi.