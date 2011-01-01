Pompeo (Pd): “I ricercatori precari del Cnr devono essere stabilizzati”
"Il Piemonte non può permettersi di disperdere il patrimonio di competenze e professionalità che, oggi, anima gli istituti del CNR presenti sul nostro territorio. Parliamo di ricercatrici e ricercatori altamente qualificati, spesso formati grazie a risorse pubbliche, che vivono però in una condizione di precarietà inaccettabile". Lo dichiara la consigliera regionale del Partito Democratico in PiemonteLaura Pompeo, presentando una mozione che impegna la Giunta a farsi portavoce presso il Governo e il Parlamento per garantire la stabilizzazione del personale precario del Consiglio nazionale delle ricerche.