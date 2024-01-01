DEMOGRAFIA

A Torino crescono gli stranieri e diminuiscono gli italiani

A fotografare la situazione il Rapporto 2024 dell'Osservatorio Interistituzionale. La comunità più numerosa è quella romena seguita da Marocco, Perù, Cina, Egitto, Nigeria, Albania, Iran, Filippine e Bangladesh

Torino parla sempre più straniero. È quanto emerge dai dati del Rapporto 2024 dell'Osservatorio Interistituzionale sulle persone straniere nella Città Metropolitana che è stato presentato questa mattina, martedì 16 dicembre 2025, alla Cavallerizza Reale.

All’ombra della Mole Antonelliana il 16,1% dei residenti è straniero, ben 139.344 persone. Questo in una città che è al di sotto del milione di abitanti e nella quale gli italiani continuano a diminuire, nel 2024 se ne contano 1.565 a dispetto dei 3.591 stranieri in più. La Romania resta il Paese con il maggior numero di persone immigrate, seguita da Marocco, Perù, Cina, Egitto, Nigeria, Albania, Iran, Filippine e Bangladesh. I territori con il maggior numero di persone immigrate sono le Circoscrizioni 6, 3 e 5.

Lavoro

A Torino il 21% delle imprese hanno un titolare straniero, mentre il dato scende al 16% se si prende in considerazione il territorio metropolitano. La media a livello nazionale è del 12%. Massimiliano Cipolletta, presidente della Camera di Commercio, ha spiegato che si tratta di un fenomeno che deve essere accompagnato e che si tratta soprattutto di ditte individuali.

Dal punto di vista lavorativo, però, fra le persone straniere in età attiva si conferma un'elevata concentrazione di attivazioni in professioni scarsamente qualificate, poco retribuite e a elevato sforzo fisico. Nel 2024 le assunzioni di persone straniere sono state 80.313, il 19,4%.

Il torinese

Nel territorio metropolitano torinese gli stranieri sono 230mila, il 10,4% del totale. Per quel che riguarda l'età, la popolazione straniera è giovane, anche se gli over 65 sono passati da 22 a 33 ogni 100 under 15, con un aumento complessivo dell'età media di circa 1 anno e mezzo. Il 77,7% del totale è però in età attiva. I minori stranieri sono il 19,4% della popolazione straniera e il 23,3% di tutta la popolazione 0-17 di Torino. Questo nonostante un calo della natalità anche fra gli stranieri.

Regolarizzazioni

A fine 2024 gli stranieri con permesso di soggiorno valido erano 143.534 persone (+5,8%). Sono inoltre state presentate 3.273 richieste di protezione internazionale (+59% rispetto al '22), rilasciati 1.458 permessi per asilo, 945 per protezione sussidiaria e 1.364 per protezione speciale.