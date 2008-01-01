LA SACRA RUOTA

Stellantis prepara la sforbiciata: Filosa alle prese con i 14 marchi

L'ad ha rinviato il piano strategico proprio per mettere mano ai vari brand: la stagione dei compromessi è finita con Tavares, ora si decide chi sopravvive. E il conto inizia dall'Europa. Tra gli indiziati, al primo posto Lancia e Abarth

Altro che normale revisione. In casa Stellantis si ragiona apertamente sulla sostenibilità di lungo periodo di tutti i brand del gruppo, e non è un modo di dire. Secondo quanto riportato da Reuters, il nuovo amministratore delegato Antonio Filosa, subentrato a Carlos Tavares dopo l’uscita di scena del manager portoghese nel dicembre 2024, ha messo in piedi una sorta di “pronto soccorso” interno per rimettere mano alla strategia del colosso nato dalla fusione tra Fca e Psa. Tradotto: valutare chi può reggere il futuro e chi rischia di restare sul ciglio della strada. Soprattutto in Europa.

Una riflessione tutt’altro che lineare, tanto che Filosa ha deciso di rinviare al primo semestre 2026 la presentazione del nuovo piano strategico, inizialmente attesa per l’inizio del 2025. Un rinvio che pesa come un macigno e segnala quanto il dossier sia delicato: le decisioni che verranno prese non saranno indolori e potrebbero ridisegnare in profondità la geografia industriale di uno dei più grandi gruppi automobilistici al mondo.

Un portafoglio enorme (forse troppo)

Dalla fusione del gennaio 2021 è nato un gigante che oggi riunisce 21 aziende, di cui 14 marchi automobilistici. In dote da Fca sono arrivati Fiat, Abarth, Alfa Romeo, Maserati e Lancia sul fronte italiano, insieme agli americani Jeep, Dodge, Chrysler e Ram. Psa ha portato in casa Peugeot, Citroën, Ds Automobiles, Opel e Vauxhall.

Un portafoglio vasto, forse eccessivo. Anche gruppi strutturati come Volkswagen faticano a evitare sovrapposizioni tra marchi e modelli; per Stellantis il rischio di cannibalizzazione interna, soprattutto nel Vecchio Continente, è ancora più evidente. Ed è proprio in Europa che, secondo fonti interne citate da Reuters, si concentrano i maggiori interrogativi sul futuro di alcuni brand, spesso in concorrenza diretta sulle stesse fasce di prezzo e di clientela, più che complementari.

Gli Stati Uniti: luci e ombre

Negli Stati Uniti, Stellantis vende auto con sette marchi: Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep, Maserati e Ram. Qui il quadro è a doppia velocità. Jeep e Ram continuano a macinare risultati, mentre Alfa Romeo e Fiat arrancano. Chrysler sopravvive con appena due prodotti, la Pacifica e la Voyager, che altro non è se non una Pacifica ricarrozzata. Fiat, dal canto suo, punta a raddoppiare una gamma oggi ridotta all’osso: da un modello a due con l’arrivo della Topolino, microcar elettrica da 45 km/h, più simbolica che strategica.

Europa, il vero campo minato

È però sul mercato europeo che Filosa si gioca la partita più complicata. A fare da arbitro, nelle valutazioni, saranno anche i dati Acea sulle immatricolazioni 2025, che restituiscono un quadro a luci e ombre.

Maserati ha chiuso il 2025 con un crollo del 17,1%, fermandosi a 3.538 unità e a una quota di mercato sotto lo 0,1%. Numeri deboli, ma non ancora una sentenza definitiva. A novembre è stata ufficializzata l’alleanza strategica con Alfa Romeo, che nel 2025 ha venduto 47.699 vetture (0,5% di quota). Non un’operazione da grandi volumi, ma una mossa per creare valore, condividere componenti tecniche e migliorare la redditività dei modelli di nicchia.

Più intricato il dossier Ds Automobiles. Nei primi dieci mesi del 2025 il marchio premium francese ha perso il 21,2%, con 25.195 immatricolazioni e una quota dello 0,2%. Le speranze sono tutte riposte nella Ds N°7, attesa nel 2026 e considerata il modello chiave per il rilancio.

Ancora più fragile la posizione di Lancia, spesso indicata nei corridoi come la prima candidata al taglio. La nuova Ypsilon, lanciata nel 2024 per sostenere la rinascita in chiave premium, non ha evitato il tracollo: nel 2025 le vendite sono crollate del 68,3%, fermandosi a 9.844 unità (0,1% di quota). Numeri che rendono ardua qualsiasi lettura ottimistica nel breve periodo. Quanto ad Abarth, i dati restano inglobati in quelli di Fiat, rendendo difficile una valutazione autonoma di un marchio ormai fortemente legato all’elettrico.

Le certezze generaliste

Se i premium europei arrancano, le generaliste continuano invece a garantire volumi e ossigeno industriale. Tra gennaio e ottobre 2025: Peugeot ha venduto 469.322 vetture (5,2% di quota), Citroën ha raggiunto 276.641 immatricolazioni (3,1%), Opel-Vauxhall ha totalizzato 263.659 unità (2,9%). Numeri che spiegano perché, almeno per ora, nessuno osi mettere in discussione questi marchi.

La svolta Filosa e il fantasma Gm

Sul piano strategico, Filosa si muove in netta discontinuità rispetto a Tavares. Il predecessore aveva puntato tutto su tagli ai costi e aumenti di prezzo, massimizzando i profitti ma erodendo nel tempo la fedeltà dei clienti. Il nuovo ceo, ex capo di Jeep, sta invece privilegiando la crescita dei volumi, anche accettando margini più bassi, rilanciando le vendite a flotte e investendo in modelli accessibili per riconquistare quote in Nord America ed Europa. Una linea che potrebbe portare alla discontinuità di modelli o marchi troppo costosi o poco redditizi.

Il precedente storico aleggia come un monito: la crisi di General Motors del 2008, quando Detroit chiuse Pontiac, Hummer, Saturn e Oldsmobile. Ironia della sorte, oggi Stellantis controlla Opel e Vauxhall, entrambi ex marchi Gm.

Sud America, Cina e il 2026 come spartiacque

Nel frattempo, il gruppo guarda anche oltre l’Atlantico: espansione in Sud America e possibile accordo per commercializzare veicoli elettrici prodotti dalla cinese Leapmotor. Un portafoglio globale che offre a Filosa una certa flessibilità, ma non cancella il nodo centrale: tenere in vita tutte e 14 le marche potrebbe non essere sostenibile nel lungo periodo.

Per ora, il ceo prende tempo. Il rinvio del piano strategico è il segnale di chi vuole evitare scelte affrettate, ma anche di chi sa che il conto arriverà. Tra razionalizzazione dei costi, transizione elettrica e pressione competitiva globale, Stellantis si avvia verso una delle decisioni più complesse della sua giovane storia. La rotta verrà tracciata nel 2026. E, questa volta, difficilmente senza sacrifici.