Torino ancora in corsa per pattinaggio Giochi invernali 2030

"Siamo pienamente in corsa per fare in modo che il comitato organizzatore dei Giochi Olimpici francesi scelga la nostra città come sede del pattinaggio di velocità. Sono fiducioso e spero che, con la Regione, riusciremo a portare a casa questo risultato". A dirlo, nella diretta radio del martedì, il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, interpellato a proposito della candidatura olandese di Heerenveen per ospitare il pattinaggio di velocità dei Giochi 2030, disciplina per la quale è in corsa anche il capoluogo piemontese con l'Oval. "Sicuramente - osserva il sindaco - i concorrenti olandesi hanno un vantaggio competitivo molto forte perché hanno una pista già pronta, dove alcune squadre già si allenano, quindi è chiaro che si sono fatti avanti. Noi abbiamo la possibilità di allestire la pista, sarà un investimento importante della Città ma abbiamo già dato disponibilità a farlo vista l'importanza dell'evento, e certamente abbiamo dalla nostra i rapporti storici con le Alpi francesi, la relazione tra le città, e la vicinanza fisica, perché una delle cose più importanti dei Giochi Olimpici negli ultimi anni, fortunatamente, è la sostenibilità ambientale. Sono in corso le valutazioni - conclude -. La situazione non semplice del governo francese ha fatto perdere un po' di tempo sulla decisione finale, comunque siamo pienamente in corsa e sono fiducioso e spero che riusciremo a portare a casa questo risultato".