Altro che cinesi. Sono arrivati greci e indiani

Dovevano invaderci i cinesi, invece sono arrivati gli indiani e anche i greci. Maledetti greci, dovevamo spezzargli le reni a suo tempo e ora vengono in Italia a comprare i nostri giornali. E Elkann svende tutto. AAA cercasi disperatamente memoria storica smarrita perché in uno sforzo di ricerca sarebbe utile rileggersi le dichiarazioni sindacali, politiche e intellettuali di quando Exor acquisì il Gruppo Gedi. Editore mai e mal sopportato, attaccato quando compra, attaccato quando vende. Quale la logica? Pur di criticare John Elkann, molti rimpiangono, addirittura, l’Avvocato Agnelli dimenticandosi che “quando c’era lui” il fiato dell’editore sul giornale era evidente. Il Direttore, Andrea Malaguti, ci ricorda sovente che la stessa proprietà di Gedi paga ogni mese oltre 70mila stipendi a altrettante famiglie in Italia. Un imprenditore, fino a prova contraria, a prevalenza, industriale. Dove sono gli altri imprenditori?

Al netto del valore e delle professionalità di tutti i dipendenti del Gruppo Gedi e che da tempo versano in una situazione di incertezza e di prospettive, il settore dell’informazione è da anni in crisi, forse ancor di più dell’auto, ma attraverso le Leggi sull’editoria riceve annualmente milioni di euro. Secondo Fanpage.it a marzo di quest'anno il governo ha comunicato l'elenco dei beneficiari dei primi 60 milioni di euro erogati, relativi al 2023. Tra questi il gruppo RCS (Rizzoli Corriere della Sera, Gazzetta dello Sport) ha ricevuto oltre 11 milioni di euro. Il gruppo Gedi, 6 milioni e 700mila. A seguire Cairo Editore poco più di 5 milioni e poi tutti gli altri. Dunque i soldi non li prende solo la Fiat, ora Stellantis.

Siamo in democrazia e tutti possono esprimersi, ma almeno avere un po' di pudore visto ciò che Carlo De Benedetti dichiara il 20 maggio del 2020 sul Fatto Quotidiano: “L’ho detto e lo ripeto: considero quella di vendere Gedi una decisione sciagurata dei miei figli. Ma non di venderla agliElkann. Intendo proprio la scelta di vendere l’azienda. A me sin da piccolo hanno insegnato che i regali non si vendono. E siccome io ho regalato ai miei figli l’azienda, loro non dovevano permettersi di venderla“. Solo per la memoria storica… De Benedetti, un altro che strepita contro Elkann dimenticandosi chi ha dato l’avvio ai problemi di Repubblica, con il suo “regalo ai figli”. Ovviamente non cito Carlo Calenda perché il suo livore è incommentabile.

Sicuramente le linee editoriali e i direttori succedutisi non sempre hanno brillato, La Stampa è sempre stato il quotidiano dei torinesi ma si è trasformato in “altro” senza avere più un’anima. Compaiono lunghi editoriali autoreferenziali; mediamente gli articoli sono estesi, poco asciugati. Proprio Repubblica, a giugno ‘25, titolava che la soglia di attenzione si è ridotta a 8 secondi, nei quali bisogna catturare il lettore. Un giornale piatto, firme in genere poco attraenti, anonime, non diventano riferimenti. D’accordo che c’è la concorrenza dei social ma se non c’è il “gheddu” come si dice a Torino le vendite crollano.

Calo del 30% dei maggiori quotidiani negli ultimi quattro anni. Con Massimo Giannini, direttore, La Stampa ha perso in media il 25% essendosi spostata anche dal suo alveo storico di posizionamento verso i lettori. Quindi avanti i greci, appoggiati dagli arabi, in attesa che NEM (Nord Est Multimedia), cioè una cordata italiana, compri La Stampa. Chiunque sia l’editorem, o saprà dare un imprinting adatto alle testate oppure non venderà e non farà business, fallendo la sua mission. Ma sulla trincea del “non passa lo straniero”, rasentando il ridicolo e anche l’incompetenza, salta fuori chi invoca la Golden Power per evitare la cessione ai greco-arabi e mi domando se i politici che siedono in Parlamento sappiano di cosa parlano: “Il governo può porre condizioni, opporsi o bloccare acquisizioni di partecipazioni, delibere societarie, e fusioni in aziende strategiche: difesa, energia, telecomunicazioni, infrastrutture digitali, settore bancario e assicurativo per proteggere asset strategici da scalate straniere e garantire la sicurezza nazionale, specialmente in contesti geopolitici delicati”.

Ora pensare che il Gruppo Gedi sia un asset strategico e che da Boccia, fulgido rappresentante del PD, a Calenda invochino la golden power suscita ilarità e disperazione intellettuale. Tra l’altro il governo è stato soggetto a procedura d’infrazione europea persino sull’OPA di Unicredit su BPM figurarsi su Gedi. Non è stata nemmeno vincolante su vendita di AvioAero, mentre è intervenuta su vendita di TIM (NetCo) e Sirti. Strategiche nelle telecomunicazioni (esempio: Nato e intercettazioni).

E se per Gedi ci sono i greci, per le imprese industriali ci sono gli Indiani e torno alla domanda iniziale: dove sono gli imprenditori italiani disponibili a acquisizioni industriali? Perché è inutile dichiarare la difesa dell’italianità se poi non si presentano offerte e le cordate patriottiche appaiono solo dove non c’è industria, come servizi, telecomunicazioni e finanza. Tralascerei l’ipotesi italica su Italdesign dove bisognerebbe chiedere di vedere “l’argent”, il loro, non quello di CDP (cassa depositi e prestiti) e le garanzie. Sennò avanti con gli Indiani.

Oltretutto, ricordo bene quando i Giugiaro vendettero ai tedeschi, anche qui, politici, sindacalisti e tuttologi di ogni colorazione si stracciarono le vesti per l’arrivo dei teutonici perché avrebbero portato via il sapere. Sapere che è ancora qui, e oggi paradossalmente si difende la proprietà tedesca. In Iveco arrivano ancora gli Indiani con Tata, un colosso mondiale che vuole espandersi e consolidarsi in Europa e continuare a vendere nel mondo. E quanti imprenditori italiani fecero proposte per Pininfarina? Poi acquisita da Mahindra, altro colosso industriale indiano.

Quindi grande solidarietà e vicinanza alle lavoratrici e ai lavoratori del Gruppo Gedi ma occorrerà fare anche attenzione a tutti coloro che in modo contraddittorio, con secondi fini, senza memoria storica e per avere un po' di visibilità politica o sociale solidarizzano per attaccare gli avversari politici più che pensare al futuro dei lavoratori. Occorre vigilare sulla solidarietà opportunista, sugli imprenditori predoni, sui politici che promettono, tutti ingredienti controproducenti, perché nel torinese abbiamo già avuto importanti chiusure di aziende oltre a quelle che non finiscono agli onori della cronaca. Pensateci, serve memoria storica….