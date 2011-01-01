Incendio nella notte in un alloggio a Torino, cinque intossicati

Un incendio si è sviluppato nella notte in un alloggio di una palazzina in via Achille Loria 7, a Torino. L'allarme è scattato poco dopo la mezzanotte e sul posto oltre ai vigili del fuoco anche i sanitari del 118 di Azienda Zero. Non si registrano persone ustionate, ma le équipe delle due ambulanze inviate dalla centrale operativa hanno valutato le condizioni di diversi residenti intossicati dal fumo. Cinque persone sono state trasportate in ospedale: tre al Mauriziano e due alle Molinette. Nessuno dei feriti risulta in gravi condizioni. Sono in corso accertamenti sulle cause dell'incendio.